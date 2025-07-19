61-летний американец скончался после того, как получил травму из-за того, что его затянуло в аппарат МРТ из-за большой металлической цепочки на шее. Инцидент произошел в Уэстбери, штат Нью-Йорк, сообщает ABC News.

Как сообщает полиция, 16 июля мужчина без разрешения вошел в кабинет МРТ, где шло сканирование. На его шее «была большая металлическая цепочка, из-за чего его втянуло в аппарат», уточнили правоохранители. Пострадавшего госпитализировали, на следующий день он скончался. Полиция проводит расследование.

CBS News со ссылкой на полицию уточняет, что мужчина вошел в кабинет после того, как услышал, как кричит его родственник, который проходил процедуру.

Один из экспертов сообщил телеканалу, что в ситуации с мужчиной металлическая цепочка была словно «торпеда, которая пыталась попасть в центр магнита».

Комментируя инцидент, доктор Паял Суд заявила CBS News, что врачи не просто так предпринимают меры предосторожности, когда работают с МРТ: «Если говорить о цепочка на шее, то в этом случае речь можно получить любые травмы, которые получают в результате удушения. Например, травмы шейного отдела позвоночника».

Аппараты МРТ используют сильное магнитное поле для получения детальных изображений внутренних органов и тканей. Как правило, пациентов перед сканированием просят снять все украшения и другие металлические предметы.

В 2001 году в Нью-Йорке шестилетний мальчик погиб, когда металлический кислородный баллон оказался в магнитном поле томографа во время сканирования. Аналогичный случай произошел в Индии в 2018 году, тогда жертвой стал мужчина. В 2023 году в Калифорнии медсестра получила серьезные травмы, когда ее зажало между томографом и притянутой к нему больничной койкой.