США закрывают участок Тихого океана недалеко от Гавайских островов с 23 по 25 мая в связи с запуском ракет. Об этом говорится в системе предупреждений для мореплавателей HYDROPAC.

Согласно информации из сообщения №1689/24, запуск ракет будет происходить на полигоне, расположенном в районе острова Кауаи. Дальность полета снарядов будет составлять порядка 3,5 тыс. км, следует из данных координат.

На самом острове Кауаи находится ракетный полигон США «Barking Sands», а в 12 км от острова — база американского военного флота Перл-Харбор.

Западные аналитики и эксперты предполагают, что в Тихом океане пройдут испытания гиперзвуковой ракеты, пишет телеграм-канал «Раньше всех».

Летом 2022 года Соединенные Штаты также проводили на Гавайях испытания гиперзвуковой ракетной системы Conventional Prompt Strike, которые тогда закончились неудачей из-за технической недоработки, сообщало агентство Bloomberg.

В США на полигоне в пустыне Невада 14 мая прошли субкритические, а, значит, не вызывающие цепную реакцию, ядерные испытания. В Вашингтоне заявили, что эксперимент проходил без нарушения моратория на ядерные испытания, поскольку он не приводил к действию других ядерных снарядов.

В США также отметили, что таким образом собирали «важные данные о поведении материалов, используемых в ядерных боеголовках». До этого подобные испытания провели также в октябре 2023 года.