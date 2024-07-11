В американском штате Нью-Мексико начался суд над актером Алеком Болдуином, который обвиняется в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс во время съемок фильма «Раст» в 2021 году. Как сообщает телеканал CNN, стороны обвинения и защиты представили две разные версии произошедшего.

Прокурор Эрлинда Джонсон заявила, что Болдуин нарушил «основные правила безопасности» огнестрельного оружия, направив его на человека и нажав на курок. По ее словам, оружие было в «идеальном состоянии», без каких-либо неисправностей.

Сторона защиты, в свою очередь, возложила ответственность на специалиста по оружию Ханну Гутьеррес-Рид и помощника режиссера Дэвида Холлса, которые совместно отвечали за безопасность оружия на съемочной площадке. По версии защиты, именно из-за них револьвер оказался заряжен боевыми патронами, а не холостыми.

«Это была невыразимая трагедия, но Алек Болдуин не совершал никакого преступления. Он был актером, играющим роль Харлана Раста», — заявил адвокат Алекс Спиро.

Болдуин не признает своей вины и настаивает, что он не нажимал на спусковой крючок револьвера, а только взвел курок. По словам адвоката, попытка обвинения доказать, что Болдуин нажал на курок, не делает его виновным в убийстве.

Актеру грозит до 1,5 лет тюрьмы.

В марте этого года жюри присяжных признало Гутьеррес-Рид виновной в непредумышленном убийстве, ее приговорили к 1,5 годам тюремного заключения. По версии обвинения, перед началом съемок специалист по оружию не провела необходимые проверки безопасности и упустила наличие боевых патронов в револьвере, не отличив их от муляжа.

Помощник режиссера Дэвид Холлс в прошлом году заключил сделку с прокуратурой по обвинению в халатности при обращении с огнестрельным оружием и получил шесть месяцев условно.

Трагедия на съемках фильма «Раст» произошла в штате Нью-Мексико 21 октября 2021 года. Болдуин во время репетиции одной из сцен выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми патронами, и ранил режиссера фильма Джоэла Соуза и оператора Галину Хатчинс. Соуз выжил, однако 42-летнюю Хатчинс спасти не удалось.

Галина Хатчинс (в девичестве Андросович) была уроженкой Украины. Она окончила Киевский государственный университет по специальности «международная журналистика», а после переезда в США получила кинематографическое образование. Кинооператор была замужем за американцем Мэтью Хатчинсом, у них есть сын Андрос.