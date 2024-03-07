Жюри присяжных в суде в Нью-Мексико признало виновной в непредумышленном убийстве Ханну Гутьеррес-Рид, которая отвечала за оружие на съемках фильма «Ржавчина» в 2021 году, передает CNN. В одной из сцен актер Алек Болдуин выстрелил из пистолета в оператора Галину Хатчинс.

По данным телеканала, обсуждения присяжных продлились почти три часа. Гутьеррес-Рид была оправдана по одному из обвинений, которое касалось фальсификаций улик. После вынесения решения присяжных специалиста по оружию поместил под стражу.

Гутьеррес-Рид грозит до 18 месяц заключения и штраф в размере $5 тыс. Дата вынесения приговора названа не была.

По версии обвинения, перед началом съемок Ханна Гутьеррес-Рид не проверила безопасность оружия, из-за чего упустила наличие шести реальных патронов в пистолете, не отличив их от муляжа. Ее адвокат говорил, что в убийстве оператора виновен Алек Болдуин, а его подзащитная стала «козлом отпущения». Юрист пояснил, актер «не следовал правилам безопасного обращения с оружием на площадке и вел себя непредсказуемо».

Убийство оператора

21 октября 2021 года Алек Болдуин выстрелил из кольта 45-го калибра в 42-летнего кинооператора Галину Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина». Женщина скончалась.

Револьвер использовался в качестве реквизита, но был заряжен, на площадке нашли боевые патроны. Актер утверждал, что не нажимал на спусковой крючок, однако сотрудники ФБР, проведя расследование, заявили, что без нажатия на спусковой крючок револьвер выстрелить не мог.

В феврале 2023 года три члена съемочной группы «Ржавчины» подали в суд на Болдуина. В иске они заявили, что испытали тревогу и посттравматический стресс, поскольку стали свидетелями смерти Хатчинс.

В марте помощник режиссера Дэвид Холлс был признан виновным в небезопасном обращении с оружием и приговорен к шести месяцам условного срока. Он согласился сотрудничать со следствием.

В апреле Associated Press писало, что прокуратура снимет с Болдуина обвинение в непредумышленном убийстве оператора. 20 января 2024 года большое жюри суда в Нью-Мексико снова утвердило обвинения в отношении актера.