43-летняя бывший прокурор Восточного округа штата Вирджиния Джессика Абер была найдена мертвой в своем доме в Александрии. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на бывших коллег Абер.

Причина пока неизвестна — ее, а также характер смерти определит судмедэксперт. Как рассказал CBS News друг семьи Абер, ее уход «вероятно, стал результатом давней медицинской проблемы».

В марте 2021 года два сенатора-демократа Тим Кейн и Марк Уорнер рекомендовали Джессику Абер и еще одного кандидата на должность прокурора Восточного округа Вирджинии. В августе ее выдвинул и президент США Джо Байден, а в октябре Абер была приведена к присяге. Она ушла в отставку 20 января — когда Дональд Трамп вновь стал президентом Соединенных Штатов.

«Она была непревзойденным лидером, наставником и прокурором, она была просто незаменима как человек. Мы по-прежнему в восторге от того, как много она успела сделать за свое столь короткое время в этом мире», — заявил действующий прокурор Восточного округа, ее преемник Эрик Сиберт.

Коллеги экс-прокурора отметили, что большую часть своей карьеры она занималась преступлениями «белых воротничков». Когда Абер уходила с должности, то отметила, что работа по восстановлению доверия к правоохранительным органам была ее приоритетом пребывания на посту.

Также Абер особое внимание уделяла делам, связанным с терроризмом, жестоким преступлениям банд и утечкам секретных документов. В частности, в 2022-м по ее инициативе была запущена программа по профилактике возникновения уличных банд Ceasefire Virginia.

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