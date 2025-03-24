43-летняя бывший прокурор Восточного округа штата Вирджиния Джессика Абер была найдена мертвой в своем доме в Александрии. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на бывших коллег Абер.
Причина пока неизвестна — ее, а также характер смерти определит судмедэксперт. Как рассказал CBS News друг семьи Абер, ее уход «вероятно, стал результатом давней медицинской проблемы».
В марте 2021 года два сенатора-демократа Тим Кейн и Марк Уорнер рекомендовали Джессику Абер и еще одного кандидата на должность прокурора Восточного округа Вирджинии. В августе ее выдвинул и президент США Джо Байден, а в октябре Абер была приведена к присяге. Она ушла в отставку 20 января — когда Дональд Трамп вновь стал президентом Соединенных Штатов.
«Она была непревзойденным лидером, наставником и прокурором, она была просто незаменима как человек. Мы по-прежнему в восторге от того, как много она успела сделать за свое столь короткое время в этом мире», — заявил действующий прокурор Восточного округа, ее преемник Эрик Сиберт.
Коллеги экс-прокурора отметили, что большую часть своей карьеры она занималась преступлениями «белых воротничков». Когда Абер уходила с должности, то отметила, что работа по восстановлению доверия к правоохранительным органам была ее приоритетом пребывания на посту.
Также Абер особое внимание уделяла делам, связанным с терроризмом, жестоким преступлениям банд и утечкам секретных документов. В частности, в 2022-м по ее инициативе была запущена программа по профилактике возникновения уличных банд Ceasefire Virginia.
Другие примечательные дела, которыми занималась Джессика Абер, связаны с:
- судебным преследованием члена международной преступной группировки Mara Salvatrucha (MS-13). В октябре 2024 года гражданина Сальвадора признали виновным в «участии в преступной деятельности банды, включая шесть убийств и заговоров с целью убийства»;
- обвинением двух россиян в «организации операций по отмыванию денег на миллиарды долларов» при помощи криптовалют;
- осуждением бывшего аналитика Центрального разведывательного управления (ЦРУ) за утечку секретных данных.