В американском штате Невада власти изъяли семь тигров у 71-летнего Карла Митчелла, который держал их дома и называл «эмоциональной поддержкой», сообщает The New York Times (NYT). По словам пенсионера, он «спас» хищников от Джо Экзотика — эксцентричного героя документального фильма Netflix о нелегальных зоопарках, попавшего в тюрьму за покушение на убийство.

Митчелл проживал в городе Парампа (недалеко от Лас-Вегаса). Себя он назвал ветераном боевых действий, отметив, что животные помогали ему справляться с посттравматическим стрессовым расстройством.

«Они дарят мне спокойствие, умиротворение. В них вся наша жизнь, и они наши дети», — пояснил пенсионер.

Чтобы забрать у него тигров, в дом ворвалась группа спецназа. Пожилой американец отказался отдать силовикам ключи от клеток с хищниками и был задержан. В его спальне нашли пистолет, сообщили в офисе шерифа.

Американец заявил, что департамент по делам ветеранов (VA) одобрил содержание этих зверей дома. Жена Митчелла предоставила соответствующий документ. Однако в VA пока не подтвердили эту информацию. Вместе с тем NBC указывает: закон об американцах с ограниченными возможностями не признает тигров животными, пригодными для оказания эмоциональной поддержки.

Несмотря на утверждение Митчелла, власти Невады заявили, что у него не было разрешения на содержание тигров дома. Местный шериф Джо Макгилл уточнил, что правоохранители на протяжении нескольких лет получали информацию от соседей пенсионера, которые видели его разгуливающим с тиграми на территории и за ее пределами.

«Были посты в социальных сетях, где люди общались с тиграми [Митчелла], что также является нарушением», — пояснил Макгилл.

На участке Митчелла в городе Парамп, который расположен примерно в 80 км от Лас-Вегаса, прошел обыск. Изначально он сотрудничал с полицейскими, однако отказался предоставлять ключи от клеток с тиграми. Кроме того, в спальне у него был обнаружен пистолет, который ему запрещено иметь из-за тяжкой судимости.

Пенсионера заржали за сопротивление правоохранителям и незаконное хранение оружия. В тот же день он был отпущен под залог в размере $6 тыс.

Митчелл заявил, что некоторых тигров он якобы спас у Джо Экзотика, который был показан в документальном сериале Netflix «Король тигров» (Tiger King, 2020).

Джо Экзотик (Джозеф Мальдонадо-Пассаж) — бывший владелец зоопарка Оклахомы, приговоренный к 21-летнему заключению за попытку заказать убийство Кэрол Баскин, которая управляет другим питомником и подозревалась в убийстве своего мужа. Экзотик в своих соцсетях опроверг какую-либо связь с тиграми, живущими у Митчелла, передает NYT.

Тигров осмотрели ветеринары. Шериф Макгилл отметил, что у пары животных «явно был недостаточный вес», а в их мисках с водой росли водоросли. Митчелл опроверг эти утверждения, заявив, что у тигров есть большие емкости с водой, который обновляют каждый день. Также у мужчины есть грузовик, полный еды.

Тигров перевели в заповедник за пределами штата, пока продолжается расследование. Офис шерифа сообщил, что Митчеллу могут быть предъявлены дополнительные обвинения.