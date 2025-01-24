Американская компания SAFE возведет роскошный подземный бункер Aerie («Орлиное гнездо») в штате Вирджиния, неподалеку от Белого дома. Убежище предназначено для укрытия 625 самых состоятельных людей мира в случае глобальной катастрофы, пишет Daily Mail.

Подземный комплекс, общая стоимость которого составляет $300 млн (около 29,4 млрд рублей), будет оснащен бассейнами, номерами класса люкс, ресторанами изысканной кухни, боулингом и скалодромом. Помимо этого в бункере будут интерактивные стены, которые создадут иллюзию нахождения в любом месте мира.

Кроме того, обитатели бункера смогут воспользоваться медицинской помощью на базе искусственного интеллекта и пройти оздоровительные программы.

Проект бункера запланировано представить в 2026 году. Купить место в нем можно будет за $20 млн.

Представители SAFE отмечают, что расположение бункера вблизи Белого дома является случайностью и никак не связано с глобальным политическим напряжением.

Как отмечает Daily Mail, интерес к подобным проектам выражают такие люди, как звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и медиамагнат Марк Цукерберг.