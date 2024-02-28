68-летний Пол Эдмондс из Калифорнии смог полностью излечиться от рака крови и ВИЧ. Это пятый известный случай в истории, когда у человека была подтверждена ремиссия сразу по двум заболеваниям, сообщил Тhe Guardian со ссылкой на медицинский центр Института рака City of Hope.

Мужчина прошел курс лечения, в ходе которого ему пересадили костный мозг. Причем стволовые клетки донора имели редкую генетическую мутацию, которая делает организм устойчивым к ВИЧ. По информации издания, трансплантация стволовых клеток также оказала благотворное действие и на другое сопутствующее заболевание — острый миелогенный лейкоз (ОМЛ) — рак крови.

Эдмондс получил костный мозг и стволовые клетки крови от донора в 2019 году. В результате его костный мозг и стволовые клетки крови полностью обновились.

По словам врачей, после трансплантации у Эдмондса стали исчезать признаки лейкемии и ВИЧ. Также медики считают, что организм пациента хорошо воспринял клетки донора благодаря проведенному до этого курсу химиотерапии пониженной интенсивности.

«Достичь ремиссии ВИЧ можно даже в зрелом возрасте и после многих лет жизни с заболванием. Поскольку люди с ВИЧ продолжают жить дольше, у них появляется больше возможностей для персонализированного лечения рака крови», — рассказала клинический профессор отделения инфекционных заболеваний City of Hope Яна Диктер.

В материале говорится, что 68-летний американец стал самым возрастным человеком, которому удалось победить рак крови, а также излечиться от ВИЧ. Пол Эдмондс был инфицирован более 30 лет, ему поставили диагноз ВИЧ и СПИД в 1988 году.