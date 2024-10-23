Массовое отравление, связанное с употреблением в пищу «Роял чизбургеров» ресторанной сети McDonald ‘s, было зафиксировано в десяти американских штатах, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

По данным на вечер 22 октября число отравившихся достигло 49 человек, один скончался. В больницах находятся 10 человек.

«McDonald’s прекратил использовать свежий нарезанный лук и говяжьи котлеты весом четверть фунта в нескольких штатах, чтобы защитить своих клиентов, пока не подтвержден источник заболевания», — говорится на сайте Центра.

Как отмечает NBC News, жертвой стал пожилой житель штата Колорадо, а среди госпитализированных есть ребенок, у которого развилось заболевание почек. Больше всего случаев было зафиксировано в штатах Небраска (27) и Колорадо (9).

По словам пострадавших, перед появлением первых признаков отравления они ели в McDonald ‘s. Большинство из них сказали о «Роял чизбургере».

Во пресс-релизе CDC говорится, что речь идет об инфекции E. coli O157:H7. Каждый год она вызывает около 74 тыс. заболеваний. В среднем от заражения инфекцией умирает около 60 человек.

Также на сайте Центра сказано, что у инфицированных кишечной палочкой наблюдаются сильные спазмы желудка, диарея (часто с кровью) и рвота.

«Симптомы обычно проявляются через 3—4 дня после проглатывания бактерий. Большинство людей выздоравливают без лечения через 5—7 дней», — отмечают специалисты.

По данным CDC, у некоторых инфицированных могут развиться серьезные проблемы с почками (гемолитико-уремический синдром), и им потребуется госпитализация.