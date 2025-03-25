Самолет американской авиакомпании United Airlines, следовавший рейсом Лос-Анджелес — Шанхай, развернулся в воздухе и полетел обратно из-за того, что один из пилотов забыл паспорт. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу компании.

На борту рейса находились 257 пассажиров и 13 членов экипажа. Воздушное развернулось через два часа после вылета и направилось в Сан-Франциско.

«У пилота не было с собой паспорта. Мы организовали новый экипаж, чтобы доставить наших клиентов в пункт назначения в тот же вечер. Клиентам были предоставлены ваучеры на питание и компенсация», — говорится в заявлении авиакомпании.

Новый экипаж вылетел из Санк-Франциско спустя четыре часа. Самолет приземлился в Шанхае с отставанием примерно на шесть часов.

На прошлой неделе авиадиспетчер в Орландо остановил пилотов Southwest Airlines, которые по ошибке начали взлет с рулежной дорожки.

Рулежные дорожки используются самолетами для перемещения между гейтами и взлетно-посадочными полосами, но не предназначены для взлета или посадки.