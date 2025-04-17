Пассажирский самолет американской авиакомпании United Airlines, который следовал из Денвера в канадский город Эдмонтон, вернулся в аэропорт после возгорания двигателя. По предварительным данным, в турбину засосало кролика, сообщает ABC News со ссылкой на аудиозапись переговоров пилотов LiveATC.

«Несколько мгновений из двигателя вырывались языки огня, а за ними — огромный огненный шар», — рассказал пассажир Скотт Вульф в эфире передачи Good Morning America.

По информации телеканала, на борту воздушного судна Boeing 737 находилось 153 пассажира и шесть членов экипажа. Причиной возгорания двигателя стал кролик, который угодил в турбину самолета.

В пресс-службе United Airlines заявили, что самолет вернулся в Денвер для решения проблемы «возможного нападения диких животных».

Как сообщает ABC News со ссылкой данные Федерального управления гражданской авиации США (FAA), в 2024 году среди 20 тыс. столкновений самолетов с животными всего четыре случая произошло с кроликами, один из которых зарегистрировали в международном аэропорту Денвера. FFA отмечает, что зачастую столкновения происходили с птицами.