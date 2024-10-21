В американском штате Пенсильвания в возрасте 83 лет умер Фетхуллах Гюлен — исламский проповедник и руководитель оппозиционного турецкого движения FETO, объявленного террористическим в Турции. О смерти общественного деятеля сообщи его племянник Эбуселеме Гюлен в соцсети X.

«Фетхуллах Гюлен достиг горизонтов своей души. Да помилует его бог», — написал Эбуселеме.

Как отмечает CNN Turk, Гелен умер 20 октября. По данным телеканала, в последние его состояние было крайне тяжелым: он боролся с почечной недостаточностью, диабетом и деменцией. BBC пишет, что он скончался после госпитализации в больницу Пенсильвании.

Фетхуллах Гюлен родился в 1941 году в семье богослова. В 24 года он стал имамом в Измире, позднее основал движение «Хизмет» (от тур. «служение»), которому турецкие власти дали название FETO («террористическая организация Фетхуллаха Гюлена»). BBC отмечает, что известно Гюлен получил благодаря пропаганде толерантного ислама, в котором особое внимание уделяется альтруизму, скромности и трудолюбию.

Его движение «Хизмет» сначала основало школы, а затем открыло различные учебные заведения по всей Турции и в других странах. По мере роста организации ее последователи начали заниматься бизнесом, устраиваться на руководящие должности в правительство и армию.

Изначально «Хизмет» был союзником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, однако в 2013 году турецкий лидер выступит против движения, пообещав закрыть сотни школ и избавить правительство от гюленистов. Саму организацию Эрдоган тогда назвал «государством в государстве».

Связанных с Гюленом полицейских обвинили в проведении рейдов против сторонников Эрдогана, в мае 2016 года «Хизмет» объявили в Турции террористической организацией.

15 июля 2016 года часть турецкой армии попыталась свергнуть Эрдогана: в Стамбуле и Анкаре были слышны взрывы, административные здания были обстреляны, по протестующим также был открыт огонь. В результате погибли более 240 человек, еще порядка 2,7 тыс. получили ранения. Однако переворот не получил поддержки ни среди общественности, ни среди военных. Возглавлявшая его армейская группировка была вынуждена сдаться.

За этим последовали тысячи арестов. Турецкие власти обвинили в организации государственного переворота Гюлена, который якобы действовал через «Хизмет». Проповедник свою причастность к случившемуся отрицал. С 1999 года Гюлен проживал в США.