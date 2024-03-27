В США на 91-м году жизни умер израильско-американский психолог и экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман. Об этом сообщила приемная дочь ученого Дебора Трейсман, не приводя деталей об обстоятельствах его смерти, пишет The Washington Post.

Канеман был одним из основателей поведенческой экономики — направления исследований, которое изучает влияние разных факторов на экономическое поведение человека и принятие решений. Ученый критиковал понятие Homo economicus («экономический человек»), утверждая, что люди не всегда действуют рационально и стремятся к максимальной прибыли.

«Психолог от экономики» утверждал, что люди часто принимают ошибочные решения из-за когнитивных искажений, таких как эффект ореола, когда общее впечатление от чего-либо влияет на восприятие частных случаев. Это может привести к тому, что люди, обменивающиеся впечатлениями, будут делать одинаковые ошибки.

Даниэль Канеман родился 5 марта 1938 года в Тель-Авиве. Психологом он решил стать еще в детстве. В 1954-м будущий нобелевский лауреат получил степень бакалавра наук со специализацией в области психологии в Еврейском университете в Иерусалиме (Hebrew University of Jerusalem) в 1954-м, после чего несколько лет работал в психологическом отделе Армии обороны Израиля.

В 1958 году он переехал в США и в 1961 году получил степень доктора философии в области психологии в Калифорнийском университете (Беркли). Позднее Канеман стал профессором Принстонского университета и прославился своими работами в области суждений и принятия решений.

Вместе с коллегой Амосом Тверски Канеман установил когнитивную основу для общих человеческих ошибок и разработал теорию перспектив. В 2002 году он получил Нобелевскую премию по экономике «за применение психологической методики в экономической науке, в особенности — при исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях неопределенности».

В 2011 году журнал «Foreign Policy» включил Канемана в список ведущих мыслителей мира, а его книга «Думай медленно, решай быстро», выпущенная в том же году, стала бестселлером. В 2015 году журнал The Economist назвал Даниэля Канемана седьмым по влиятельности экономистом в мире.