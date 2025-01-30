Суд в Нью-Йорке приговорил к 11 годам лишения свободы бывшего сенатора США от Демократической партии Боба Менендеса по делу о получении взятки, в том числе золотыми слитками, на общую сумму около $1 млн. Прокуратура запрашивала для политика 15 лет тюрьмы, пишет Reuters.

Летом 2023 года присяжные признали сенатора из Нью-Джерси виновным по всем 16 пунктам обвинения, что вынудило его уйти в отставку после почти 18 лет в сенате и полувека в политике, пишет The Washington Post (WP).

Менендес возглавлял сенатский комитет по иностранным делам ― один из самых влиятельных органов в Вашингтоне. Осенью 2023 года ему было предъявлено обвинение во взяточничестве, вымогательстве. 71-летний Менендес также стал первым сенатором США, осужденным за деятельность в качестве иностранного агента.

По версии прокуратуры, политик организовал «одну из самых наглых коррупционных схем в истории страны», пишет WP. Присяжные пришли к выводу, что Менендес и его жена Надин брали взятки от трех бизнесменов в обмен на помощь в прекращении уголовных расследований и заключении выгодных сделок с властями Египта и Катара.

Экс-сенатора также обвинили в контактах с разведкой Египта и помощи Каиру с получением американской военной помощи. По версии прокуроров, Менендес предоставил Египту закрытую информацию о количестве сотрудников, работающих в посольстве США в Каире, а также об их национальностях.

В качестве взяток Менендес получал золотые слитки и наличные, а его жене был подарен кабриолет Mercedes. Суд постановил конфисковать все неправомерно полученные доходы сенатора.

«Вы сбились с пути»

Прокуроры отметили, что за уголовные преступления были осуждены «очень немногие» американские сенаторы, а те, кто проходил по коррупционным делам, принимали суммы, составляющие «лишь малую часть того, что получил Менендес, даже с поправкой на инфляцию».

WP уточняет, что 12 сенаторам в истории США были предъявлены обвинения во время пребывания в должности, семеро были осуждены.

Вместе с Менендесом перед судом предстали бизнесмены Ваэль Хана и Фред Дайбес. Первый получил 8 лет и один месяц тюремного заключения, а также штраф в размере $1,25 млн. Дайбеса приговорили к 7 годам и двум месяцам тюремного заключения и штрафу в размере $1,75 млн.

Третий бизнесмен Хосе Урибе признал себя виновным и дал показания против Менендесов. Приговор ему пока не вынесен. Супруга экс-сенатора Надин Менендес, которая проходит лечение от рака груди, предстанет перед судом в марте.

«Вы были успешным, могущественным. Вы стояли на вершине нашей политической системы. Где-то на пути, я не знаю, когда это случилось, вы сбились, и работа на общественное благо превратилась в работу на ваше благо», — сказал Менендесу окружной судья Сидни Штайн перед вынесением приговора.

Экс-сенатор просил о снисхождении, заявив, что «за полвека государственной службы сделал гораздо больше хорошего, чем плохого». После вынесения приговора Менендес назвал свое преследование «политической охотой на ведьм», пишет The new york times (nyt). Он выразил надежду, что президент США Дональд Трамп «расчистит эту выгребную яму и восстановит целостность системы». Экс-сенатор намерен подать апелляцию.