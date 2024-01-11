Казнь заключенного с использованием азота впервые в истории США пройдет 25 января 2024 года, сообщил суд в штате Алабама. По данным NBC News, будет казнен 58-летний Кеннет Юджин Смит.

В 1988 году Кеннет Юджин Смит совершил убийство женщины, которое заказал ее муж-священник Чарльз Сеннет-старший для получения страховки и выплаты долгов. Осужденный и его защита пытались добиться запрета на проведение казни, но суд их ходатайство отклонил. Первая в истории США казнь с использованием азота в итоге состоится в намеченный срок.

Такой вид казни предусматривает, что заключенному дают дышать только азотом, лишая его кислорода. Этот метод разрешен в Алабаме, Оклахоме и Миссисипи, но пока ни разу не применялся. В Алабаме такая казнь была разрешена в 2018 году из-за нехватки препаратов, которые используются для проведения смертельных инъекций. По мнению сторонников нового метода, он будет безболезненным.

В Соединенных Штатах смертная казнь осуществляется в основном с использованием смертельных доз барбитуратов. При этом у некоторых штатов к этим препаратам ограниченный доступ из-за решения Евросоюза, который запретил фармацевтическим компаниям продавать тюрьмам такие лекарства.

В 2020 году Министерство юстиции США изменило нормы осуществления смертной казни преступников на федеральном уровне, разрешив расстрел, газовую камеру и электрический стул.