В США вышла замуж одна из известных сиамских сестер-близнецов Хенсел, сообщил портал Today. По его данным, Эбигейл (Эбби), у которой фактически общее тело с сестрой Бриттани, вышла замуж еще в 2021 году, ее избранником стал медбрат и ветеран американской армии Джош Боулинг.

Эбби и Бриттани — сиамские близнецы-дицефалы. У них общий кровоток и все органы ниже пояса. Эбби контролирует правую руку и правую ногу, Бриттани — левую руку и левую ногу.

У каждой из сестер свое сердце, почки, желудок, спинной и головной мозг.

Сестры Хенсел родились в американском штате Миннесота 7 марта 1990 года. Их родители Пэтти и Майк Хенсел отказались от операции по разделению детей, посчитав ее слишком рискованной. Тогда врачи предупредили, что шансы на выживание обеих после операции невелики.

Сейчас сестрам 34 года. По данным The Daily Mail, они преподают математику в начальной школе в Миннесоте. «Очевидно, мы понимаем, что будем получать одну зарплату, потому что выполняем работу одного человека», — говорила ранее Эбби.