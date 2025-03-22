Иностранные инвесторы за день приобрели тысячу «золотых виз» стоимостью по $5 млн каждая. Об этом сообщил министр торговли США Говард Латник в интервью для подкаста All-In Podcasts. «Золотые визы» дают право на постоянное проживание в США и открывают путь к получению американского гражданства.

Латник сообщил, что «вчера продал тысячу» таких карт. Интервью было опубликовано 21 марта, дата съемок не уточняется.

«В мире 37 миллионов человек, которые могут купить карту. Президент [США Дональд Трамп] думает, что мы можем продать миллион», — сказал Латник.

По его словам, идея продажи «золотых виз» состоятельным инвесторам появилась у американского лидера после встречи с инвестором Джоном Полсоном. Трамп поручил министру торговли продумать реализацию этой идеи, а миллиардер Илон Маск займется программным обеспечением.

Латник отметил, что, если бы он был иностранцем, то приобрел бы «золотые карты» для всех членов своей семьи, чтобы иметь возможность приехать в США в случае «ужасной войны» или другого кризиса.

По словам министра торговли, «золотые визы» призваны заменить программу EB-5, которая позволяла иностранным инвесторам и их родственникам получить гринкарту, а впоследствии и гражданство США в обмен на инвестиции. Обладатель может лишиться «золотой карты», если «сделает что-то ужасное», добавил Латник.

Президент США объявил о планах введения «золотых виз» в конце февраля. Трамп не исключил, что на них смогут претендовать и российские бизнесмены. По словам американского лидера, он знаком с некоторыми из них и это «очень хорошие люди». Трамп выразил уверенность, что «золотые карты» будут «бешено раскупаться».