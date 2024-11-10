Желающим пережить новый срок президентства Дональда Трампа предложили кругосветный круиз, который продлится все четыре года пребывания республиканца на посту главы государства. Об этом сообщило издание Business Insider.

Речь идет о туре под названием Skip Forward («Промотай вперед»), который предлагает круизная компания Villa Vie Residences. Пассажиры отправятся в плавание на борту лайнера Villa Vie Odyssey, срок путешествия составит от одного до четырех лет.

Одноместная каюта с опцией «все включено» обойдется минимум в $255,9 тыс., двухместный номер будет стоить от $319,9 тыс. В рамках путешествия, которое продлится четыре года, недовольные Трампом смогут посетить 140 стран на всех семи континентах.

Отдельно компания предлагает путешествие, которое продлится два года — с возвращением в США после промежуточных выборов в Конгресс осенью 2026 года ($150,3 тыс. за одного человека и $187,9 тыс. — за двоих). Также доступны билеты на один год и три года на борту лайнера.

Представитель Villa Vie Residences в беседе с изданием пояснил, что путешествие на лайнере не предполагает получения гражданства какой-либо другой страны, но даст пассажирам возможность «избежать пробок, политики и монотонности городской жизни».

Президентские выборы в США состоялись 5 ноября. По итогам выборов республиканец Дональд Трамп одержал победу, обойдя демократку Камалу Харрис во всех семи колеблющихся штатах. Согласно данным Associated Press (AP), Трамп получил 312 голосов выборщиков, а Харрис — 226.