В Стамбуле задержали гражданина Таджикистана и гражданку Киргизии по подозрению в подготовке к теракту от лица сторонников «Исламского государства»* (ИГ*). Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.

По информации издания, 37-летний гражданин Таджикистана Фазильджон А. являлся членом группировки ИГ* и использовал кодовое имя «Абу Исмаил», он должен был стать главным исполнителем нападения. 41-летняя гражданка Киргизии Зульфия С. помогала ему как сообщница.

Hürriyet пишет, что в ходе контртеррористической операции полиция Турции задержала подозреваемых в квартире в районе Пендик. При обыске дома у задержанных обнаружили форму жандармерии, полицейский жилет, фуражку, рацию, кобуру для оружия и нож, а также электронные материалы с инструкциями. Правоохранительные органы предположили, что полицейскую униформу преступники могли задействовать для того, чтобы скрыться.

Где именно и на кого планировали нападение задержанные, издание не уточняет. Также следствие выясняет, с кем из группировки ИГ* были связаны подозреваемые.

После проведения допроса Фазильджона А. арестовали, а Зульфию С. депортировали из Турции, отмечает газета.

31 марта глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что в стране за четыре дня выявили и задержали 51 человека по подозрению в связях с группировкой ИГ*. При этом, контртеррористическая операция в эти дни проводилась только в 21 провинции. По данным Ерликая, больше всего задержанных — десять — выявили в Анкаре.

До этого министр внутренних дел также сообщал о задержании 147 подозреваемых в связях с ИГ* на территории 30 провинций Турции.

Всего же, по данным Ерликая, с 1 июня 2023 года по 25 марта 2024 года в Турции выявили 2919 подозреваемых, связанных с ИГ*.

По данным Hürriyet, двое из обвиняемых в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» до нападения некоторое время находились в Турции, куда прилетели из Москвы. Как передавал «Sputnik-Таджикистан» со ссылкой на источник, один из предполагаемых террористов — Шамсидин Фаридуни — был связан с таджикскими экстремистскими организациями из Турции. Кроме того, подготовку к нападению задержанный проходил в Стамбуле, сообщало издание.

*запрещенная в России террористическая организация