Полиция в Старом Осколе (Белгородская область) составила протокол на женщину из-за «дискредитирующих армию» роликов в соцсетях, сообщается на сайте местного МВД. Как пишет «Медиазона»*, речь идет о 36-летней ветеринарше Анфисе Головных, на которую накануне, 1 февраля, пожаловалась Екатерина Мизулина.

Как отмечается в сообщении МВД, в ведомство «поступило сообщение о том, что местная жительница публично дискредитирует в социальных сетях Вооруженные силы Российской Федерации». Сотрудники угрозыска установили личность женщины, ее доставили в отдел полиции.

На нее составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию армии). Максимальное наказание по ней — 50 тыс. руб. штрафа.

Накануне, 1 февраля, Мизулина написала в телеграм-канале о ветеринаре из Старого Оскола, которая «поддерживает [Владимира] Зеленского, террористические действия киевского режима, и радуется, что ее два года никто не замечает». Она отметила, что пожаловалась в полицию.

Информация о протоколе в отношении Головных уже зарегистрирована на сайте Старооскольского городского суда.

* издание внесено Минюстом России в реестр иноагентов