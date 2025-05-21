Около 7 утра 21 мая в Ставрополе произошел сильный взрыв на 18 этаже жилого дома на улице Тухачевского. В результате начался пожар. Пострадала по меньшей мере одна женщина, сообщает РИА Новости.

Судя по фотографии с места ЧП, взрыв разрушил стены и перекрытия на этаже. Обломки засыпали несколько десятков автомобилей внизу. Повреждены несколько квартир на этаже, где произошел взрыв и на этажах ниже.

«Пожар локализован. По оперативной информации, есть пострадавшая, ей оказывается медпомощь. Как только это станет возможно, специалисты обследуют состояние здания, чтобы спланировать работы по восстановлению», — написал губернатора Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, причиной стала утечка бытового газа. На место ЧП приехали все экстренные службы Ставрополя и глава города Иван Ульянченко.

Пострадавшую женщину доставили в 4-ю городскую больницу Ставрополя, пишет SHOT.