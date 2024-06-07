В 2023 году как минимум 81 богатейший россиянин «открыто участвовал в снабжении российской армии и военно-промышленного комплекса», говорится в отчете Стэнфордской школы права, подготовленном для Стэнфордской рабочей группы по санкциям, с которым ознакомился RTVI.

Авторы документа утверждают, что структуры российских миллиардеров выполняют военные контракты на производство пушек и винтовок, боеприпасов, гранат, снарядов, ракет и патронов, а также военной техники.

При этом из 81 только 14 миллионеров попали под санкции всех стран «санкционной коалиции» по состоянию на 31 июля 2023 года, говорится в документе. “Олигархи часто не хранят большую часть своего частного состояния в России: оффшорные операции стали для них популярным способом перекладывать яйца из одной корзины в другую и вести бизнес без ограничений. Сегодня состояние олигархов в офшорах в три раза превышает официальные чистые иностранные резервы России”, — говорится в документе.

В отчете также утверждается, что американские юристы и другие “белые воротнички” защищают активы российских миллиардеров. Для этого они используют “сложную сеть оффшорных счетов и трастов, множество юрлиц и номинальных директоров, чтобы скрыть истинных собственников и бенефициаров активов”.

Как юристы помогают обходить санкции

Обход санкций нельзя совершить без помощи западных специалистов, утверждают авторы. “Чтобы получить доступ к американской и международной финансовой системам, находящимся под санкциями россиянам“ необходимо найти точки доступа, встроенные в них — негласные каналы, по которым могут течь незаконные средства. Эти точки доступа часто открываются через профессионалов из числа «белых воротничков», многие из которых предлагают специализированные услуги, призванные защитить активы и интересы богатых клиентов”, — говорится в документе.

Роль юристов была особо отмечена Минюстом США, обращают внимание авторы отчета. “Недавно созданная целевая группа KleptoCapture нацелилась на юристов и управляющих деньгами, которые «способствуют противозаконным действиям олигархов» при поставке российским военным западных технологий и оборудования”, — говорится в документе.

О том, как именно российские миллиардеры получают западные технологии и вооружения, в документе не сказано. Однако авторы особо подчеркивают, что посредники помогают миллиардерам сохранить и приумножить богатство путем (1) корпоративной реструктуризации, (2) передачи активов членам семьи и (3) сокрытия бенефициарной собственности. Впоследствии доходы от этих активов идут в том числе в российский бюджет

“Корпоративная реструктуризация предполагает реорганизацию активов с целью уклонения от контроля со стороны властей. Передача активов членам семьи позволяет лицам, находящимся под санкциями, сохранять контроль над своим богатством, создавая видимость отказа от собственности. Сокрытие собственности подразумевает использование сложной сети оффшорных счетов и трастов, множества юридических лиц и номинальных директоров для сокрытия истинных собственников и бенефициаров активов”, — указано в документе.

В документе отмечается, что американские юристы зачастую напрямую осуществляют денежные операции в пользу лиц, которые находятся под санкциями.

В качестве примера авторы приводят дело Виктора Вексельберга: по данным Минюста США, его юрист Виктор Воронченко выплатил $4 млн за обслуживание квартир и дома Вексельберга в Нью-Йорке и Флориде после того, как бизнесмен попал под санкции.

Эта схема работает благодаря IOLTA — счетам, которые юрист открывает для хранения денег клиентов для оказания услуг в будущем. Эти счета использовали для отмывания незаконно нажитых средств.

“Потенциально, адвокат может хранить средства клиентов в своем IOLTA, прежде чем отправить их на определенную цель. При этом адвокат скрывает личность клиента, поскольку IOLTA имеют «предполагаемый более высокий уровень конфиденциальности, соответствующий отношениям между адвокатом и клиентом и любым связанным с ними операциям» и не подпадают под обычные требования отчетности, которые существуют для других банковских счетов”, — говорится в документе.

Авторы указывают, что с помощью такой схемы любой олигарх, находящийся под санкциями, может приобрести недвижимость в Нью-Йорке, отправив деньги на трастовый счет адвоката, и ни банк, ни продавец, ни правительство США ничего не узнают.

Кроме того, юристы могут оказывать услуги, которые не являются юридическими по своей природе: создавать трасты, организовывать покупку и управление недвижимостью, оформлять страховку на недвижимость и транспортные средства, указано в документе.

“До недавнего времени юристы могли спокойно оказывать услуги по регистрации компаний для лиц, находящихся под санкциями, напрямую, без необходимости раскрывать конечного бенефициара. Предположительно, теперь это стало невозможно или, по крайней мере, более затруднительно из-за новых требований к отчетности <…>. Однако эффективность этого механизма в предотвращении создания юристами подставных компаний от имени лиц, находящихся под санкциями, еще предстоит выяснить”, — указано в документе.