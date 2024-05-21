Чтобы лишить Россию технологий нужно воссоздать КоКом — организацию по контролю над экспортом в СССР времен Холодной войны. Об этом говорится в новом отчете Стэнфордской международной рабочей группы по санкциям против России, с которым ознакомился RTVI.

Спустя более двух лет санкций Россия не потеряла доступ к микроэлектронике, станкам с числовым программным управлением (ЧПУ), программному обеспечению и компонентам, которые используют в оборонном секторе. Слабое соблюдение санкций позволило России нарастить военное производство, указывают авторы отчета.

“Широкое использование западных компонентов в военной промышленности, поставляемых через сеть посредников, позволило России увеличить производство ракет и беспилотников. Используя лазейки в режиме санкций, а также халатность или соучастие западных компаний, Россия продолжает импортировать западное оборудование и технологии”, — говорится в документе.

В отчете также указано, что несмотря на обширный режим санкций и изоляцию от международных финансовых рынков, Россия нашла дополнительные средства на оборону и увеличила запасы оружия за счет привлечения таких партнеров, как Иран и Северная Корея. Все это, в свою очередь, привело к усилению атак, создавая критическую ситуацию в энергетическом секторе Украины, полагают авторы документа.

В документе предлагается усилить технологические запреты, включая ужесточение ограничений на доступ России к микроэлектронике, станкам с числовым программным управлением (ЧПУ), программному обеспечению и компонентам, используемым в оборонном секторе.

“Мы предлагаем воссоздать Координационный комитет по экспортному контролю (КоКом), созданный западным блоком в первые пять лет после окончания Второй мировой войны, во время холодной войны, для введения технологического эмбарго в отношении стран СЭВ”, — пишут авторы документа.

Что такое КоКом и СЭВ? Координационный комитет по экспортному контролю — это международная организация, которая контролировала экспорт в СССР и другие социалистические страны. Среди товаров, запрещенных для экспорта, значились: вооружения, оборудования и технологии, связанные с ядерной энергией, промышленные товары двойного назначения. Организация была создана в 1949 году. Ее членами были 17 государств: США, Канада, Австралия, Япония, Великобритания, Бельгия, Дания, Франция, ФРГ, Греция, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания и Турция. После развала СССР запреты на поставку новейших технологий начали снимать. Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) — организация, которая существовала с 1949 по 1991 годы со штаб-квартирой в Москве. В нее входили восточноевропейские страны Варшавского договора, в также Югославия, Монголия, Куба и Вьетнам.

Все западные компании должны покинуть Россию на время конфликта с Украиной или подвергнуться санкциям, если они продолжают получать прибыль от работы в России или с российскими организациями, говорится в документе.

“Особенно это касается известных западных компаний, таких как Schlumberger и Raiffeisen, которые подорвали влияние санкций в таких важных секторах, как финансы и нефть”, — указывают авторы отчета.

Какие еще новые санкции предлагают ввести

Среди других мер, предложенных участниками группы, — ужесточение финансовых санкций против России. В отчете говорится, что нужно и дальше ограничивать международные финансовые операции, сокращать ликвидность и доступность кредитов, а также систематически применять полные блокирующие санкции ко всем российским банкам и ключевым финансовым институтам.

“Западные банки в России больше не должны иметь возможности позволять себе наживаться на войне, предоставляя России большие лазейки для обхода финансовых санкций”, — говорится в отчете.

Авторы отчета также предлагают ввести более жесткие персональные санкции, “в том числе в отношении всех высокопоставленных лиц в правительстве и частном секторе, которые помогают финансировать и поддерживать войну в России”.

“Персональные санкции должны быть скоординированы и стандартизированы. Желательно, чтобы все основные юрисдикции, применяющие санкции — США, ЕС, Великобритания, Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия и Швейцария — координировали свои санкции. Они также должны обмениваться информацией о том, почему они применяют санкции к конкретному лицу, чтобы все они могли защищать свои вердикты в суде”, — говорится в документе.

Кому удалось отменить санкции через суд? В апреле 2024 года Суд ЕС постановил снять санкции с Петра Авена и Михаила Фридмана. Ограничения действовали с февраля 2022-го по март 2023 года. Суд счел, что Совет ЕС не доказал, что Авен и Фридман оказывали помощь властям России.

Также в отчете предлагают лишить западных юристов возможности содействовать клиентам в обходе санкций.

“Западные юристы помогают лицам, находящимся под санкциями, получить доступ к прибыльным западным рынкам, скрывая свою сущность с помощью сложных корпоративных структур и других тактических приемов. Американские юристы особенно привлекательны для клиентов, находящихся под санкциями, благодаря чрезвычайно высокому уровню конфиденциальности, отсутствию отчетности и обязательств по надлежащей проверке клиентов”, — говорится в документе.

К юридическим компаниям, которые способствуют уклонению от санкций, также должны применяться санкции, говорится в документе.