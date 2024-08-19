В Стерлитамаке произошел взрыв на территории на территории нефтехимического завода, пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным МЧС, произошла разгерметизация воздушной линии газопровода с последующим факельным горением сжиженного газа. Пожар удалось локализовать.

Трое пострадавших доставлены в реанимацию городской больницы №1 Стерлитамака. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, двое — в тяжелом, сообщает региональной Минздрав.

В правительстве Башкирии уточнили, что пострадали двое мужчин и женщина, они получили сильные ожоги, передает РИА Новости. По данным МЧС Башкирии, госпитализированы трое мужчин.

Как утверждает телеграм-канал 112, пострадали два газоспасателя предприятия и очевидец. Высота факельного горения газа составила 50 метров.

Перед взрывом чувствовалась «жуткая вонь», рассказали «Ленте.ру» двое очевидцев ― местные жители Ринат Валеев и Алексей Пронин. Мужчины в момент происшествия находились в гаражах недалеко от трубопровода.

«Вонь была жуткая: газ, хлор, пластик, что-то непонятное такое. Очень сильно воняло. Потом приехали в гараж, времени прошло минут 15, над лужами газ поднимался, видно было», — сообщил Пронин.

После взрыва «все полыхнуло», пошел черный дым, загорелись деревья, добавил собеседник издания. По его словам, взрывная волна не дошла до них «метров 100-150». При этом взрывом снесло кирпичные стены и ворота нескольких гаражей, рассказал Валеев.