Взрыв бытового газа произошел на втором этаже многоквартирного в жилого дома на юго-западе Стерлитамака (Башкирия), погиб один человек, еще семеро, в том числе двое детей, пострадали. Об этом сообщает в телеграм-канале администрация города.

«На месте происшествия создан оперативный штаб, возглавляет его глава администрации города Рустем Фаритович Газизов. Работают все экстренные службы города: аварийно-спасательные службы, 3 единицы пожарной техники и 3 единицы скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются», — сказано в сообщении.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что взрыв произошел на 2 этаже 9-этажки без последующего горения.

«Сотрудники МЧС России эвакуировали около 80 жильцов. Предварительно, пострадали 6 человек, из них 2 ребенка. К сожалению, одна женщина погибла», — отметили в ведомстве.



Прокуратура Стерлитамака проводит проверку в связи с ЧП. По предварительным данным, взрыв произошел при установлении сотрудниками газовой службы причин утечки газа в многоквартирном доме.

В ведомстве также подтвердили, что в результате взрыва погибла женщина, получили травмы двое несовершеннолетних, а также двое сотрудников газовой службы, которые доставлены в медицинские учреждения.

14 мая в одном из домов в селе Усады под Казанью произошел взрыв, после чего там начался пожар. По словам очевидцев, причиной возгорания стал газовый баллон в квартире, где делали ремонт. Как сообщал «ТатарИнформ», в результате ЧП пострадали два человека, их доставили в местную больницу.