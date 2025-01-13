Караульный Королевского дворца в Стокгольме вонзил себе в голову штык, поскользнувшись во время смены караула, сообщает Expressen.

Как пишет издание, инцидент произошел с одним из восьми солдат Королевской гвардии около 10 утра 11 января.

«Он поскользнулся, неудачно упал и приземлился таким образом, что пронзил своим штыком голову рядом с ухом», — заявил представитель шведских вооруженных сил Бьерн Линдау.

Мужчине помогли другие солдаты, после чего он был доставлен в больницу в коммуне Сольна. Врачи назвали нанесенную травму опасной для жизни, после чего провели операцию.

«Товарищи солдата действовали слаженно и смогли быстро оказать помощь. <…> По словам врачей, операция прошла очень хорошо, и сейчас ситуация стабилизировалась», — передает слова Линдау Aftonbladet.

Для того, чтобы установить детали произошедшего, на место были направлены сотрудники полиции.

«Мы опрашиваем свидетелей, чтобы выяснить, что именно случилось и как», — пояснил официальный представитель шведских правоохранительных органов Матс Эрикссон.

Как отметил в разговоре с «Радио Швеции» руководитель штаба королевской гвардии страны Рихард Бек-Фриис, после инцидента было принято решение посыпать территорию вокруг дворца песком. Он также отметил, что солдатам будет приказано временно воздержаться от использования штыков при несении караула.

«Когда особенно скользко, разрешено изменить способ ношения штыка и маршировки с ним», — добавил он.

При этом глава королевской гвардии уточнил, что полный отказ от штыков в карауле в настоящий момент не планируется.