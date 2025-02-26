В окрестностях города Омдурман в Судаге разбился военный самолет. Погибли несколько находившихся на борту офицеров и члены экипажа, пишет Alrakoba со ссылкой на военный источник.

По данным издания, причиной аварии стала техническая неисправность, перед падением у самолета загорелась задняя часть. Alrakoba отмечает, что погибли пять мирных жителей, генерал-майор, а также несколько офицеров и солдат суданской армии.

Al Arabiya уточняет, что воздушное судно упало через несколько минут после вылета с авиабазы Вади-Сейидна в Хартуме. Самолет принадлежал армии Судана.

«Один из наших самолетов потерпел крушение вечером во время взлета из аэропорта Вади-Сейидна, есть несколько погибших и пострадавших среди военных и гражданских лиц», — сказано в сообщении суданской армии.

Судан с апреля 2023 года ведет бои с Силами быстрого реагирования. В последние месяцы суданская армия перешла в наступление на позиции СБР в Хартуме и в еще нескольких провинциях. Власти страны надеются подавить мятежные силы до конца 2025 года.

13 февраля самолет Военно-морских сил (ВМС) США Boeing EA-18G Growler потерпел крушение над заливом Сан-Диего возле авиабазы Норт-Айленд в Калифорнии. Оба пилота смогли спастись и были госпитализированы. В управлении береговой охраны уточнили, что их спасло рыболовецкое судно.