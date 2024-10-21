На западе Судана сбит грузовой самолет, в составе экипажа которого могли быть российские граждане. Об этом сообщило посольство России в Судане со ссылкой на данные Сил быстрого реагирования (СБР).

В дипмиссии отметили, что проверяют информацию о нахождении россиян на борту воздушного судна.

«Со своей стороны посольство в контакте с суданскими властями предпринимает все необходимые действия для выяснения обстоятельств данного инцидента. Ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре», — говорится в сообщении посольства.

В соцсетях и телеграм-каналах публикуют кадры, на которых, предположительно, запечатлен момент падения самолета. Издание Alqadh News в Х поделилось фотографиями документов пилотов, одним из которых, как утверждает автор, является россиянин Антон Селиванов.

Эту информацию также подтвердил телеграм-канал Mash. По его данным, документ принадлежит башкирскому авиаинженеру 33-летнему Антону С. Второй погибший, как утверждает канал, — главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC Виктор Гранов. Его документ показан на видео с места крушения самолета, которое сняли, судя по кадрам, члены СБР.

По сведениям Mash, самолет с россиянами на борту доставлял запасные части и инструменты для ремонта другого воздушного судна.

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