Сервис Superjob не фиксирует значительного прироста резюме от разработчиков и IT-специалистов, рассказали RTVI в компании. Ранее The Bell* сообщил о том, что российские компании начали массово сокращать IT-специалистов из-за нехватки средств и старались это скрыть.

“Количество резюме от бывших работников IT-сферы таких компаний как Сбер, ВКонтакте, МТС, поступившее за последний месяц, соответствует обычным значениям. Среди этих резюме не только анкеты программистов, но и продактов, проджектов, девопсов, тестировщиков и проч., что опять же соответствует привычной ситуации и не внушает опасений”, — рассказали RTVI в Superjob.

Слухи о масштабных сокращениях в IT возникают регулярно, добавил представитель сервиса. По его словам, речь чаще всего идет об оптимизации бизнеса: сворачивании проектов, не оправдавших ожиданий и не показавших результатов.

“Нужно отметить, что с опытными разработчиками, работавшими над подобными проектами, бизнес расстается редко. Сокращения чаще касаются профессий «около IT» — продактов, девопсов, менеджеров”, — резюмировали в Superjob.

Айтишники по-прежнему остаются лидерами по оплате труда, свидетельствуют данные hh.ru, с которыми ознакомился RTVI. Больше всего платят девопсам (249 тыс руб), дата-сайентистам (231 тыс руб) и системным аналитикам (178 тыс руб).

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов