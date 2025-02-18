В Свердловской области скончались два футболиста команды «ПОЗ-Прогресс» Ян Журавлев и Данил Хилобок из Верхней Пышмы. Факт смерти футболистов официально подтвердило руководство футбольного клуба на своей странице «ВКонтакте».

«Вечная память, мужики. Никто не верит, что вас больше нет, вы оставили свой след навсегда в пышминском футболе», — говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе команды в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщает 66.ru. со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, обе трагедии произошли в ночь на 15 февраля.

«Накануне вечером Данил Хилобок участвовал в игре чемпионата Екатеринбурга среди любительских команд. Ян Журавлев пропустил игру», — сообщили в издании.

По их информации, оба — игроки клуба «ПОЗ-Прогресс».

«Утром 15 февраля стало известно, что оба игрока умерли. По предварительной версии, в обоих случаях причиной смерти стала остановка сердца», — уточняется в материале.

По данным издания, проводятся необходимые экспертизы. Родственники футболистов отказались комментировать версию о возможном приеме психотропных веществ погибшими.

«Правоохранители ожидают итогов экспертизы, поэтому пока не комментируют произошедшее», — заключили журналисты.

Как сообщила E1.RU мать футболиста Яна Журавлева Светлана, что у него не было жалоб на здоровье. Перед смертью он вернулся с тренировки и лег спать.