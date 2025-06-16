Талицкий районный суд Свердловской области рассмотрит уголовное дело семейной пары, против которой выдвинуты обвинения в незаконном сбыте наркотиков. Высушенные галлюциногенные грибы супруги из города Талица продавали в виде конфет, упакованных в подарочные коробки с надписью «От всей души».

Как сообщили в Тюменской транспортной прокуратуре, уголовное дело расследовалось сразу по нескольким статьям. Помимо незаконного сбыта (228.1 УК РФ), мужчину и женщину обвиняют в покушении на сбыт и культивировании наркосодержащих растений в особо крупном размере (231 УК РФ).

По версии следствия, в апреле 2022 года семейная пара нашла методику выращивания плодовых тел грибов в домашних условиях, содержащих в своем составе наркотическое средство псилоцин. Затем, закупив нужное оборудование, супруги начали выращивать галлюциногенные грибы в своей квартире. Потом они их высушивали в сушилке для овощей и фруктов, и, когда все было готово, добавляли в растопленный шоколад и делали из получившейся смеси шоколадные конфеты.

«Галлюциногенные конфеты они упаковывали в цветную фольгу и подарочные картонные коробки с надписью «От всей души», затем продавали наркопотребителям через ранее созданный ими интернет-магазин в мессенджере «Telegram» посредством почтовых отправлений», — отметили в транспортной прокуратуре.

В июне 2024 года семейная пара была задержана силовиками. Во время обыска в квартире, которую они арендовали, изъяли шесть килограммов грибов и научную литературу по их выращиванию. С лета прошлого года пара находится в СИЗО. По предъявленному обвинению супругам может грозить до 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Уголовные дела о культивации галлюциногенных грибов и их незаконной торговле возбуждают в России довольно часто. В 2022 году суд в Кемерово осудил на семь лет двух местных жителей, которые через закладки пытались продать шляпочные грибы, содержащие псилоцин. В 2023 году житель Барнаула за выращивание галлюциногенных грибов отделался условным сроком. А житель Алтая в том же году сначала, лично употребив грибов с псилоцином, впал в кому, а затем был приговорен к штрафу в 15 тысяч рублей. Впрочем, во всех трех случаях общая масса грибов была гораздо меньше той, что изъяли в квартире семейной пары в Талице.