Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон, отменяющий уголовную ответственность за лайки и реакции в соцсетях. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Закон Республики Таджикистан «О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан» отменяет уголовную ответственность за размещение лайка или иного знака в социальных сетях», — говорится в тексте официального сообщения.

Речь идет об изменениях в статьях 179 (личные призывы к совершению преступлений террористического характера) и 307 (призывы к насильственному изменению конституционного строя) уголовного кодекса Таджикистана.

Пресс-служба Рахмона отметила, что этот шаг направлен на обеспечение устойчивого социально-экономического развития Таджикистана и благосостояния граждан.

По данным Главного управления исполнения уголовных наказаний Таджикистана, в настоящее время более 1500 человек были приговорены к лишению свободы за реакции, оставленные под чужими публикациями в сети, а также за «комментарии и мнения, содержащие террористический и экстремистский контент».

В октябре 2024 года Рахмон выступил с критикой в адрес правоохранительных органов страны за то, что в отношении интернет-пользователей возбуждают необоснованные уголовные дела, и потребовал «положить конец» этой практике.

«В последнее время из-за признания материалов и видеозаписей в социальных сетях доказательствами, лайки, оставленные некоторыми гражданами, приводят к их преследованию», — сказал он.