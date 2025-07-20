Артист балета из Якутии Михаил Дмитриев скоропостижно погиб в Таиланде в возрасте 33 лет, сообщила 20 июля пресс-служба регионального министерства культуры и духовного развития региона.

«Горькая новость пришла из Таиланда: трагически погиб наш земляк — талантливый артист балета Михаил Дмитриев. Искренние соболезнования безутешным родным и близким», — говорится в сообщении на сайте Государственного театра оперы и балета Якутии.

Театр ведет сбор средств, необходимых для возвращения тела артиста в Россию.

«Хотелось бы вернуть парня на родину — чтобы он мог упокоиться на родной земле. Но для перевозки тела нужны просто огромные деньги, которые, если не собрать всем миром, взять просто негде. Сумма сумасшедшая, и она будет расти с каждым днем до тех пор, пока тело будет находиться на чужбине», — сказано в сообщении.

Подруга Дмитриева рассказала 14.RU, что его сбил автомобиль, когда он переходил дорогу в Бангкоке. По словам собеседницы портала, артист находился в Таиланде в отпуске. Она также рассказала, что «сумму для перевозки тела выставили почти в 500 тыс. рублей».

«Миша любил свою профессию и всегда хотел танцевать. Он был в первых рядах. У него хорошая память. Миша был очень добрым и ответственным человеком, всегда помогал коллегам. Он даже вел уроки балета», — рассказала yakutia.aif.ru главный балетмейстер театра оперы и балета Якутии Екатерина Тайшина.

У Дмитриева остались мама и старший брат.

Михаил Дмитриев родился 30 декабря 1991 года в якутском селе Чапаево. В 2010 году окончил Якутское хореографическое училище имени Аксении Посельской в 2010 году. В 2010-2011 годах служил в армии. В 2011 году стал артистом Государственного театра оперы и балета Якутии. В 2015 году окончил факультет исполнительских искусств (хореография) Арктического государственного института культуры и искусств.

За время карьеры Дмитриев сыграл в 28 постановках, включая романтические партии балетной классики и партии неоклассического балета, среди них — «Спартак», «Ромео и Джульетта», «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Корсар», «Геометрия движения». Принимал участие в международных гастролях якутского театра по городам России и за рубежом. В 2024 году был удостоен звания «Отличник культуры Республики Саха (Якутия)». В 2025-м стал участником этнобалета «Сияющий камень», получившего «Золотую маску».