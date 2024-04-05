В Таиланде граждане России создали фиктивные фирмы и незаконно обналичили более 469 млн рублей, сообщает RT. По его данным, в преступный картель входило 38 компаний.

Согласно информации телеканала, акционерами и руководителями всех компаний выступала россиянка и две гражданки Таиланда. Помимо них в преступной схеме участвовал еще один россиянин. Все они задержаны. В 17 офисах прошли обыски.

По данным издания, полиция Таиланда узнала об организации мошенников после задержания одного из участников синдиката, которым оказался местный житель. Он выдавал себя за сотрудника электроэнергетической отрасли и заставлял горожан устанавливать некое приложение для управления смартфоном, которое позволяло обманным путем получить доступ к их деньгам. После этого мужчина переводил средства на специальные счета и обналичивал деньги.

По информации телеграмм-канала Mash, подозреваемые действовали на Пхукете. Правоохранители выявили уже десять различных схем вывода денег. В частности, мошенники открыли фирмы, где печатали поддельные документы, в том числе разрешения на работу и ведение бизнеса в Таиланде, уточняет канал.

Как пишет Mash, полиция выявила еще две новые мошеннические схемы, которые также могут быть связаны с этим преступным синдикатом.

Также 3 апреля полиция Таиланда задержала на Пхукете двоих россиян по подозрению в незаконной работе экскурсоводами. Их дело собираются передать в суд. Как отмечал ТАСС, в королевстве можно работать гидами-экскурсоводами только гражданам Таиланда. Нарушителям грозит наказание в виде тюремного заключения или штрафа, а также депортация.