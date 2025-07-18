В Казани двух бизнесменов задержали по делу о хищении бюджетных средств в размере 19,5 млн рублей, которые были выделены на ремонт оборонных заводов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Татарстану.

Как сообщает спецслужба, что учредитель ООО «ИСК «Станко Эксперт»» (компания занимается установкой промышленных машин и оборудования) вместе со своим деловым партнером заключили контракты на ремонт с предприятиями ОПК.

«Денежные средства, полученные в качестве авансовых платежей в общей сумме более 19,5 млн рублей, фигуранты дела присвоили, тем самым причинив ущерб предприятиям в особо крупном размере», — уточнили в ФСБ.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 с. 159 УК РФ «Мошенничество». Названия потерпевших юрлиц не приводится.

По данным системы «Спарк», «ИСК “Станко Эксперт”» числится в реестре недобросовестных поставщиков и в списке компаний с недостоверным юридическим адресом. Кроме того, у фирмы заблокированы счета в нескольких банках по требованию ИФНС России по Красногорску Московской области из-за неуплаты налогов, сборов, пени или штрафа.

11 июля УФСБ по республике сообщила, что житель Казани задержан за кражу трубчатого пороха с порохового завода. Такой вид пороха используют в производстве артиллерийских снарядов, применяемых в зоне СВО. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 226 УК РФ («Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»).

В мае ФСБ сообщила о задержании гендиректора компании, его заместителя и других лиц по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на выполнение гособоронзаказа. Против них возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 («Мошенничество»), ч. 3 ст. 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ.

По информации ведомства, руководитель одной компании и его заместитель завышали стоимость работ в рамках гособоронзаказа, включая в счета фиктивные расходы на покупку деталей. Кроме того, сотрудница фирмы систематически передавала деньги неизвестным лицам за покровительство при выполнении гособоронзаказа.