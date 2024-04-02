Беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске, несколько человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба правительства Татарстана во «ВКонтакте».

UPD: число пострадавших увеличилось до шести человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Рустам Минниханов оперативно получает информацию по ситуации в Закамье. Сегодня утром на предприятия Татарстана в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в Елабуге есть пострадавшие в результате разрушения помещения, им оказывается вся необходимая помощь.

Правительство Татарстана призвала сохранять спокойствие и не поддаваться панике, «которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление».

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей, взрывы произошли на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга», которая расположена под городом.

Позже пресс-служба ОЭЗ уточнила, что после атаки беспилотников по общежитию ранены два человека.

«Сегодня в 5:45 утра был нанесен удар по общежитию «Алабуги» двумя беспилотниками. Действительно, они атакуют торговые центры в Москве, они атакуют жилые кварталы в Белгороде, они атакуют общежития в 5:45 утра в «Алабуге». Именно против таких людей мы и проводим специальную военную операцию», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ОЭЗ, беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. «Но кого они думали запугать? Потомков людей, которые в 1815 г. брали Париж, а 1945 г. брали Берлин? Не получится!» — сказано в телеграм канале «Алабуги».

Особая экономическая зона «Алабуга» находится в 10 км от города Елабуга в Татарстане. Среди резидентов числятся производства «Татнефти», «Транснефти», «Агрусихим» и другие.

SHOT отмечает, что один из дронов атаковал общежитие местного политеха. «Всего на территории восемь таких построек, предварительно, три из них пострадали», — говорится в сообщении телеграм-канала.