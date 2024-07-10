Три человека погибли в результате падения легкомоторного экскурсионного самолета Cessna в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Камское Устье у горы Лобач. На борту находились четыре человека. По данным источника агентства, погибли двое взрослых и ребенок, один человек пострадал и находится в крайне тяжелом состоянии. Самолет полностью сгорел.

В управлении гражданской защиты района РИА Новости подтвердили информацию о трех погибших. Один из них, «возможно, ребенок», сказал собеседник агентства. По его словам, самолет был прогулочным.

По данным Mash Iptash, самолет упал возле кемпинга и загорелся. Очевидцы вытащили из кабины пострадавшего с переломами, огонь потушили.

В экскурсии на самолете участвовала семья из трех человек, утверждает Shot. Погибли пилот и женщина с дочерью, отец выжил и госпитализирован в тяжелом состоянии, пишет канал.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте проводит проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК). На место выехали следователи и криминалисты.

Транспортная прокуратура Татарстана проверит соблюдение требований законодательства о безопасности полетов.

По данным источника ТАСС в оперативных службах, в числе основных причин крушения Cessna рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования.