Управление Следственного комитета (СК) по Татарстану возбудило уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК) 46-летней матери участника военной операции на Украине. Об этом сообщается на странице ведомства во «ВКонтакте». Подозреваемые — граждане Узбекистана 2001 и 1986 годов рождения, их объявили в розыск.

В сообщении отмечается, что руководитель татарстанского управления СК Валерий Липский доложил о ходе расследования главе ведомства Александру Бастрыкину.

Об убийстве матери участника военной операции 26 декабря сообщил телеграм-канал Mash. По его данным, двое мужчин убили женщину, проживавшую в Набережных Челнах, а затем расчленили ее тело.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что убийство и расчленение матери участника военной операции — это «вопиющая ситуация».

«Обычно невоспитанных и незаконопослушных иностранцев я отправляю собирать чемоданы, но эта история поражает своей жестокостью и я считаю, что перевоспитанием должно заняться наше правосудие. Со всей строгостью — пощады быть не должно», — подчеркнул парламентарий.

Что известно об убийстве

По данным «Бизнес Online», убитую звали Лариса Залялова. В июне ее старшему сыну Рустаму дали отпуск. Когда он приехал в Набережные Челны, мать военного сообщила ему, что разводится с отцом, с которым прожила больше 20 лет, потому что «давно влюбилась в мигранта из Средней Азии», пишет Mash. В июле брак между родителями Залялова был официально расторгнут, сообщает «Бизнес Online». В начале декабря женщина переехала на съемную квартиру.

Источники «Бизнес Online» утверждают, что убийцы могли быть заинтересованы в денежной выплате, которую Залялова получила от своего сына. Речь идет о 450 тыс. рублей, сообщили собеседники. Как пишет Mash, Рустам перевел эту сумму матери якобы на выплату ипотеки. Источник «КП-Казань» утверждает, что женщина передала эти деньги любовнику под расписку и ждала, когда тот их вернет. «Срок был до Нового года», — уточнил собеседник.

В 20-х числах декабря Рустам снова приехал в Набережные Челны «на ротацию», пишет «Бизнес Online». По приезде ему позвонила мать и попросила о встрече. В частности, она сообщила, что скоро ей должны будут вернуть долг. Следствие полагает, что речь идет о деньгах, которые получил один из подозреваемых в убийстве, пишет 116.ru.

После разговора с сыном Лариса перестала выходить на связь, сообщает Mash Iptash. Как утверждает телеграм-канал, Рустам подумал, что мать находится на новогоднем корпоративе, поэтому обратился в полицию только через несколько дней.

Вскоре после этого Рустам Залялов встретился со своим отцом и 18-летним братом, которые сообщили ему, что не могут дозвониться до матери, потому что ее телефон был недоступен. Утром 24 декабря отец смог дозвониться до владельца съемной квартиры, где проживала Лариса. По просьбе Заляловых арендодатель приехал в квартиру, но женщину там не обнаружил. На работе заявили, что она не выходила на смену.

«Как говорят родные, такое поведение было Ларисе несвойственно. Она не пропадала, алкоголь не употребляла», — отмечает 116.ru.

Родственники женщины обратились в полицию 25 декабря, сообщает 116.ru. По камерам видеонаблюдения полицейские установили, что за несколько дней до этого двое неизвестных вышли из подъезда женщины, при себе у них был пакет синего цвета и несколько рюкзаков. Затем мужчины выбросили пакет в канализационный люк в 100 м от дома.

«Как окажется после, в нем несли расчлененное тело Ларисы — без рук, ног и головы», — указывает «Бизнес Online».

По данным Mash, мужчины также ограбили квартиру женщины.

Источник 116.ru отмечает, что в момент убийства соседи не слышали никаких криков.

Что известно о подозреваемых

Как сообщает Mash, правоохранительные органы выяснили, что главный подозреваемый — 22-летний возлюбленный убитой из Узбекистана. «Бизнес Online» пишет, что его зовут Юлдошбой Юлдошбоев. Второй предполагаемый соучастник — его 27-летний родной брат Охонжон Юлдошбоев. При этом, по данным СК, один из подозреваемых 1986 года рождения, из чего следует, что ему 37 лет, а не 27.

«Бизнес Online» отмечает, что Юлдошбоевы находились в России без регистрации. По информации издания, их разрешения на работу в стране закончились несколько месяцев назад, после чего братья вернулись в Узбекистан. По информации источников издания, 21 декабря они приехали на короткий срок в Набережные Челны с целью убийства и ограбления.

Убив Залялову, Юлдошбоевы покинули Россию. Источники «Бизнес Online» сообщили, что они улетели из аэропорта Бегишево в Киргизию, предварительно поменяв документы. По одной из версий, которую приводит «КП-Казань», братья могли отправиться в Казахстан.

Юлдошбоевы свою причастность к преступлению отрицают, указывает 116.ru. Сестра убитой позвонила ее 22-летнему возлюбленному, который сказал, что находится в Таджикистане, пишет Mash Iptash.