В Татарстане задержали сына главы всероссийского общества слепых (ВОС) Владимира Сипкина Александра. Его подозревают в получении взятки от одного из руководителей дочернего предприятия организации (ст. 204 УК), пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, деньги якобы предназначались за покровительство. «Бизнес Online» со ссылкой на следствие утверждает, что Сипкин требовал 30 млн рублей от директора завода по производству «Елабуга УкупрПласт» Александра Величко взамен на сохранение того при должности. Величко обратился в правоохранительные органы, в результате Сипкина задержали при получении 2,2 млн рублей.

Как указывает источник РЕН ТВ, правоохранители проверят президента всероссийского общества слепых на предмет предполагаемого нецелевого использования средств, которые были выделены на субсидии, а также возможной незаконной продажи объектов ВОС в регионах по заниженной стоимости.

По данным телеканала, в том числе могли быть проданы санаторий «Солнечный берег», Марийский культурно-спортивный центр инвалидов, улан-удэнское предприятие «Пересвет», компании «Низковольтэлектро», «ПТРИ Сибирь», «Прокопьевский филиал Новокузнецкого УПП ВОС» и Георгиевская местная организация ВОС. Предположительно, в результате продаж эти предприятия прекратили работу. Кроме того, инвалиды, в числе которых участники боевых действия на Украине, лишились возможности лечения, отдыха и мест работы.

«Бизнес Online» отмечает, что Александр Сипкин вину не признает, а свое задержание называет провокацией.

«Он [Александр Величко] пошел с заявлением в полицию о том, что у нас что-то не так. Ну со своей стороны, в отношении него [были] определенные мероприятия, которые ему не очень понравились. Мы их доведем до конца, следствие разберется между нами, кто виноват», — рассказал Сипкин изданию перед заседанием по мере пресечения.

СКР возбудил уголовное дело по статье 204 УК («Коммерческий подкуп»). Максимальное наказание по ней — до 12 лет лишения свободы. Сипкин-младший арестован до 23 июля и находится в казанском СИЗО. Источники «Бизнес Online» предполагают, что инцидент может стать началом более масштабных проверок активов ВОС и поводом для смены руководства организации.