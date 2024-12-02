Председатель оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы» Зураб Джапаридзе задержан в Тбилиси в районе Ваке, сообщает телеканал «Мтавари архи».

Джапаридзе и несколько сподвижников находились в столичном районе Ваке после ночного разгона акции протеста у здания парламента, там его и задержали.

Пока МВД Грузии официальных комментариев не давало. Также неизвестно, по какой статье задержан оппозиционер.

Накануне у здания грузинского парламента началась очередная антиправительственная акция, которая продолжалась всю ночь. Протесты проходят в Грузии с 28 ноября. Поводом стало заявление премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, который сообщил, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.

В ночь на 2 декабря МВД Грузии распространило сообщение, в котором говорится о 113 сотрудниках полиции, пострадавших в ходе проходящих в последние дни акций протеста. На оперативных кадрах ведомства, показанных грузинскими телеканалами, видно, как медики оказывают первую помощь полицейским, которые получили ожоги из-за петард, брошенных в них протестующими.

Полиция и спецназ для разгона митингующих используют водометы и слезоточивый газ. В ночь на 1 декабря было госпитализировано как минимум 44 человека, в числе которых 27 протестующих, 16 полицейских и один журналист. Согласно последним данным МВД, всего на митингах задержали 224 человека.