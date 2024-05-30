В настоящий момент информация о том, что прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк пройдет в театре Олега Табакова, не подтверждена официально, сообщили RTVI в пресс-службе театра. Об этом ранее написал телеграм-канал Baza.

«Пока мы официально не подтверждаем эту информацию. Если информация официально подтвердится, то мы сообщим об этом дополнительно, официально», — сказали в пресс-службе.

Сообщение о смерти актрисы было опубликовано на ее страницах в соцсетях утром 30 мая.

«Дорогие друзья! Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку. О месте и времени прощания мы сообщим сегодня вечером дополнительно», — говорится в тексте сообщения. Дочь Заворотнюк в своих соцсетях подтвердила эту информацию и поделилась своими воспоминаниями об актрисе.

«Вчера вечером телефон показал мне это воспоминание, когда мы с мамой, 8 лет назад, попали под сильный дождь, прятались под деревом и звонили Вальку, чтобы она нас забрала, а вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой как в этот дождливый день. Моя душка всегда с тобой», — написала она.

Анастасия Заворотнюк родилась в Астрахани 3 апреля 1971 года. Ее дебютом в кино стала экранизация романа Владимира Набокова «Машенька», где Заворотнюк исполнила главную роль. В 1993 году она окончила школу-студию МХАТ и поступила в труппу театра-студии Олега Табакова, где приняла участие в 29 спектаклях за 10 лет. Широкую популярность актрисе принес сериал «Моя прекрасная няня», который выходил с 2004 по 2009 год. Помимо этого, она также выступала в качестве ведущей программ «Хорошие песни», танцы со звездами», «Танцы на льду», «Две звезды».

Заворотнюк оставила работу в театре в августе 2019 года. В мае 2020 года стало известно, что у нее диагностировали опухоль головного мозга.