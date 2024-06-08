В мессенджере Telegram произошел масштабный сбой. По данным платформы Downdetector, пользователи начали сообщать о неполадках после 21:00.

Проблемы наблюдаются как в мобильной, так и десктопной версии Telegram. На сбои пожаловались пользователи мессенджера в России, на Украине, в Германии, Узбекистане, Румынии, Молдове, Сербии, Казахстане, Латвии, США и других странах.

Согласно сайту Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), больше всего жалоб на работу Telegram поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Петрозаводска и Ижевска.

Операторы «большой четверки» сообщили РБК, что их сети работают штатно. Официальных данных о причинах сбоя не поступало.

Последний раз крупный сбой в Telegram наблюдался 24 мая.