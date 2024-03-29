В Министерстве иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) «пока не комментируют» объявление Украиной в розыск руководителя ведомства Виталия Игнатьева. Об этом RTVI заявили в пресс-службе главы МИД Приднестровья.

МВД Украины объявило Игнатьева в розыск днем 29 марта. Как сообщается на сайте ведомства, чиновника подозревают в коллаборационизме (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины) и посягательстве на территориальную целостность страны (ч. 1 ст. 110 УК). Согласно открытым данным, Виталий Игнатьев родился в Одесской области и, по утверждению СМИ, имеет украинское гражданство. В январе 2024 года Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о вызове его для вручения письменного уведомления о подозрении в совершении действий, предусмотренных указанными статьями. Он должен был явиться в ведомство в период с 15 по 17 января.

В конце марта глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев дал интервью RTVI. В нем он рассказал, что голосовал на выборах президента России — как обладатель российского паспорта. По словам Игнатьева, многие в Приднестровье обладают несколькими паспортами — иначе невозможно никуда ездить. Какое еще гражданство есть у главы дипведомства ПМР, он уточнять не стал.

При этом Виталий Игнатьев не подтвердил RTVI, что Тирасполь поддерживает военную операцию России на Украине. «Почему вы так считаете [что Приднестровье поддерживает действия Москвы]? На самом деле Приднестровье всегда за мирные, исключительно мирные методы урегулирования любых конфликтов. Об этом говорит руководство Приднестровья, мы говорим на всех уровнях. Это наша абсолютно четкая, прозрачная позиция: мы исключительно за мирные методы урегулирования. В этой части немирные методы, конечно, — это не то, что мы могли бы поддержать», — пояснял он.