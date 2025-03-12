В частном жилом доме №62 на Октябрьской улице в Тобольске (Тюменская область) произошел взрыв, повредивший соседние пятиэтажки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Петр Вагин.

«Вылетели рамы и стекла. На месте сейчас работают все необходимые аварийные службы», — заявил он, заверив, что приняты меры для охраны общественного порядка. В телеграм-канале МЧС сообщается, что после взрыва возникло возгорание, которое удалось оперативно ликвидировать. На месте происшествия работали 19 специалистов и семь единиц техники.

В видеозаявлении с места происшествия Вагин рассказал, что пострадали три человека, которые доставлены в 3-ю областную больницу. В МЧС уточнили, что один из пострадавших — ребенок; Shot пишет, что пострадали «мать с сыном». Baza утверждает, что госпитализированы 40-летняя женщина и семилетний ребенок, Ural Mash сообщает о пострадавших 30-летней женщине и восьмилетнем мальчике.

Кроме того, глава Тобольска сообщил о перекрытии дорожного движения по Октябрьской улице между улицей Радищева и Рощинским переулком. По предварительным данным, в 19:00 по местному времени соберется комиссия, на заседании которой в зоне происшествия объявят режим ЧС. На 20:00 назначена встреча представителей властей с жителями города.

Shot утверждает, что взорвались пять газовых баллонов, которые хранились на территории частного дома. Телеграм-канал 112 уточнил, что взорвался дом №33 в Рощинском переулке — он «превратился в руины».