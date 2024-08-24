В ночь на 24 августа в Воронежской области были сбиты пять БПЛА, отчиталось Минобороны России. В результате падения обломков возник пожар, «вызвавший детонацию взрывоопасных объектов», рассказал глава региона Александр Гусев. В трех поселках Острогожского района ввели режим ЧС. RTVI собрал, что известно об атаке на регион и ее последствиях.

Гусев объявил опасность атаки БПЛА в Воронежской области в 1:12 мск. Позднее он сообщил, что силы ПВО за ночь сбили пять дронов над регионом. Из-за атак беспилотников пострадали две женщины: одну из них медики увезли в больницу в тяжелом состоянии, другая получила ссадины и от госпитализации отказалась.

По предварительным данным, гражданские строения не пострадали, пишет Гусев. Однако в связи с «детонацией взрывоопасных объектов» в Острогожском районе эвакуировали одно село и одно садовое товарищество. Всего из населенных пунктов выехали около 200 человек. Для них развернули пункт временного размещения, а для проживающих в соседнем селе провели инструктаж по мерам безопасности.

Кроме того, из-за повреждения линии электропередачи в одном из сел Острогожского района могут возникнуть перебои с электроснабжением. «Энергетики приступят к ликвидации последствий после получения разрешения от оперативных служб», — пояснил Гусев.

Какой именно объект «сдетонировал», губернатор не сообщил. Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ* утверждает, что речь идет о складе боеприпасов, где после атаки БПЛА начался пожар. По данным канала, из-за этого в трех поселках Воронежской области ввели режим ЧС. Также ВЧК-ОГПУ* утверждает, что в Острогожске перекрыли движение.

«Пока детонация продолжается. <…> Ни в коем случае нельзя приближаться к местам падения фрагментов БПЛА! Оперативные службы, представители правительства области и районных властей находятся на месте происшествия», — отметил Гусев.

Атака БПЛА на другие регионы

Также Минобороны сообщило, что по одному БПЛА уничтожили над Белгородской и Брянской областями.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух атаках дронов. В Малиновке мужчина получил осколочные ранения межреберья и бедер, его госпитализировали. В поселке в одном частном доме выбило окна. Еще один человек пострадал в Вейделевке — местный житель получил ожог, госпитализация ему не потребовалась.

«В поселке [Вейделевка] в одном многоквартирном доме посечён фасад, во втором — выбиты окна в 3 квартирах. В одном социальном объекте повреждены остекление и ограждение. Также осколками посечен один автомобиль», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздно вечером 23 августа также сообщил, что на территории региона сбили беспилотник. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Над Курской областью вечером 23 августа сбили три украинские ракеты, заявил врио губернатора Алексей Смирнов.

* Включен Минюстом России в реестр иноагентов