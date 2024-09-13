Поскольку угрозы его личной безопасности стали серьезнее, самый богатый человек в мире — основатель Tesla и глава SpaceX Илон Маск — создал себе мини-спецслужбу из группы телохранителей, пишет The New York Times (NYT). На ее содержание уходят миллионы долларов в год.

«53-летний Маск долгое время культивировал образ бесшабашного человека, путешествуя по миру, тусуясь с магнатами, мировыми лидерами и знаменитостями и куря травку на публике. Но в частной жизни он все больше запирался за растущей армией вооруженных телохранителей, поскольку становился все богаче, знаменитее и откровеннее — и поскольку угрозы в его адрес становились все более выраженными», — рассказывает газета.

Со ссылкой на внутрикорпоративные сведения Tesla и данные полиции NYT пишет, что сейчас Маск регулярно сталкивается со сталкерами и угрозами убийства. Но в отличие от других миллиардеров, тоже получающих угрозы и заботящихся о своей безопасности, он создал собственную секретную службу.

Обеспечение безопасности Маска обходится ему самому, Tesla и SpaceX в миллионы долларов ежегодно. Получателем платы является, в частности, охранная компания Gavin de Becker & Associates. Однако, отмечает NYT, в стремлении взять свою охрану под контроль Маск создал собственную секретную службу Foundation Security, благодаря которой его «охраняют как главу государства».

Когда-то Маска сопровождали два телохранителя, теперь их стало 20 — и это «специалисты по безопасности», которые проверяют помещения перед приходом бизнесмена и пути эвакуации. Все они носят оружие и называют своего клиента кодовым именем «Вояджер», утверждает NYT. Трое приближенных Маска рассказали, что из-за угроз он стал гораздо более нервным, а его образ жизни — более изолированным.

«Он редко бывает без телохранителей — даже когда ходит в туалет в офисе соцсети X, своей медиа-компании», — говорят источники.

На ежегодном собрании акционеров Tesla в июне 2024 года Маск заявил, что, по его мнению, находится в списке потенциальных жертв многих маньяков-убийц, которых привлекает его известность.

«Вероятность того, что маньяк-убийца попытается убить вас, пропорциональна тому, сколько маньяков-убийц слышат ваше имя», — поделился бизнесмен, добавив, что угрозы в его адрес становятся все более «безумными».

NYT отмечает, что забота Маска о собственной безопасности отличает его от других сверхбогатых людей. В пример издание приводит Уоррена Баффета, чье состояние превышает $145 млрд и который на протяжении многих лет пользовался услугами всего одного личного телохранителя.

В 2024 году Tesla впервые раскрыла данные о прошлогодних расходах на охрану Маска, которые составили $2,4 млн. В первые два месяца нынешнего года компания потратила по этой статье уже $500 тысяч — в пять раз больше, чем за любые два месяца 2019 года. В 2015-2018 годах Маск тратил на безопасность в среднем $145 тысяч ежемесячно.

Для сравнения: в 2023 году Apple потратила на защиту своего гендиректора Тима Кука $820 тысяч, Amazon — $1,6 млн на охрану своего основателя Джеффа Безоса.

NYT пишет, что телохранителей Маска подбирают из числа бывших военных с боевым опытом. В поездках они часто оказывают ему различные услуги, чтобы минимизировать его пребывание на публике, — выходят за покупками, моют машину, забирают вещи из химчистки, вносят плату за бронирование номеров в отелях, заказывают доставку вещей к праздникам и тому подобное. Источники газеты рассказали, что однажды охранник Маска дал бармену в Лондоне $80 чаевых, чтобы тот не закрывал заведение в положенный час.

Радикальное усиление мер безопасности ограничило Маска в передвижениях, констатирует NYT. Два источника сообщили газете, что «на ежегодном фестивале искусств и музыки на открытом воздухе в Неваде Burning Man бизнесмен в основном остается недалеко от своего лагеря», а «на вечеринках телохранители заранее прочесывают территорию и ищут тех, кто не входит в заранее согласованный список».