В Тульской области более 40 человек обратились к медикам с признаками кишечного расстройства, сообщила пресс-служба регионального Минздрава. По данным областного управления Роспотребнадзора, у большинства обследованных выявили норовирус — возбудитель острой кишечной инфекции.

«27 и 28 декабря за медицинской помощью обратились 43 человека с симптомами кишечного расстройства. Пациенты осмотрены, назначено амбулаторное лечение», — отметили в пресс-службе (цитата по «Интерфаксу»).

Ситуация находится на контроле министра здравоохранения области, подчеркнули в ведомстве.

Ранее на этой неделе стало известно о случаях тошноты и рвоты у некоторых жителей города Плавска Тульской области, которые использовали воду из водопровода. Прокуратура Плавского района организовала проверку этой информации, были «отобраны пробы воды, подаваемой населению».

По данным управления Роспотребнадзора по Тульской области, в Плавске зарегистрировано в общей сложности 48 случаев заболеваний.

«У большинства обследованных выделен норовирус — возбудитель острой кишечной инфекции. За последние сутки новых случаев не зарегистрировано. Одним из предполагаемых источников распространения инфекции может быть вода», — сказано в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении ответственных лиц, допустивших нарушение законодательства. «Организованы мероприятия по обеззараживанию водопроводной воды, проводится ежедневный лабораторный контроль качества обеззараживания», — говорится в пресс-релизе.

В последние дни жители Плавска жаловались, что от проточной воды «дурно пахло», подчеркивает телеграм-канал Mash. Издание «Тульские новости» писало со ссылкой на источники, что в воду якобы «попали канализационные стоки».