В Турции 14 372 человек обратились за медицинской помощью из-за травм, полученных при закалывании животных в первый день празднования Курбан-байрама. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу на своей странице в соцсети Х.

В Анкаре к врачам обратились 1 049 человек, в Стамбуле — 753, в Конье — 655, в Газиантепе — 634. Еще 572 пострадавших посетили медучреждения в Манисе. Всего инциденты были зафиксированы в 81 провинции, уточнил Мемишоглу.

Глава турецкого Минздрава напомнил, что жертвоприношения должны производиться профессионалами. Накануне об этом говорил ветеринар Тибет Байхан. В беседе с телеканалом A Haber он отметил, что при закалывании животных важна гигиена.

«Важно не только здоровье животного, но и то, что оно должно быть зарезано в стерильных условиях. <…> Согласно религиозным обычаям, его должны забивать компетентные люди, не причиняя животному вреда», — подчеркнул специалист.

В 2025 году мусульмане всего мира начали отмечать один из своих главных праздников — Курбан-байрам — 6 июня. Событие знаменует завершение обрядов хаджа, ежегодного паломничества в священную Мекку. Праздник длится три дня, которые в большинстве мусульманских стран являются нерабочими.

Главный обряд Курбан-байрама — жертвоприношение животного. В жертву приносят барана, коров, овец, коз, верблюдов или буйволов в память о вере пророка Ибрахима, который был готов пожертвовать своим сыном. Животное должно быть здоровым, достигшим определенного возраста, а сам процесс осуществляется строго в соответствии с исламскими правилами. Мясо разделяется на три части: одна остается семье, другая отдается родственникам и друзьям, а третья — нуждающимся.

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Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Азербайджан и его народ с мусульманским праздником Курбан-байрам впервые в истории двусторонних отношений. «Поздравляю Азербайджанскую Республику и народ Азербайджана с праздником Курбан-байрам. Желаю мира и процветания нашим странам и народам», — написал он в соцсети X.