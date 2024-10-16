На севере Турции, в провинции Орду, было обнаружено тело 57-летней гражданки России, пропавшей восемь дней назад, пишет HaberTurk. Причина смерти пока не сообщается.

По данным издания, тело нашли в ореховой роще в районе Бозтепе. «Прибывшие на место бригады установили, что тело принадлежало 57-летней Маргарите Караджа, гражданке России, которая числилась пропавшей без вести», — сказано в сообщении HaberTurk.

Издание отмечает, что у погибшей был муж и ребенок.

В мае в одном из отелей Турции обнаружено тело 39-летней туристки из России. Как писал Milliyet, она долго не покидала свой номер, поэтому сотрудники гостиницы приняли решение открыть дверь в номер, где обнаружили женщину неподвижно лежащей.

В январе в горах возле турецкого курорта Кемер была найдена погибшей россиянка Надежда Ярыгина. Hurriyet писал, что она приехала в Турцию на отдых 31 декабря и поселилась в пятизвездочном отеле в Киришском районе Кемера. 4 января женщина в одиночестве отправилась на прогулку.