Турецкие полицейские задержали 18-летнего молодого человека, который напал на людей с ножом и топором в городе Эскишехир под Стамбулом, сообщило издание Haberturk. По его данным, юноша устроил нападение под воздействием военной компьютерной игры.

Как пишет Haberturk, инцидент произошел в чайном дворе мечети Эскишехир-Тепебаши. В результате нападения оказались ранены пять человек, их доставили в местную больницу. Состояние двух госпитализированных врачи оценили как тяжелое.

Подозреваемым в преступлении, по информации полиции, оказался 18-летний Арда К. В момент преступления он скрывал лицо под маской и очками, также на нем был шлем и бронежилет.

По данным газеты Cumhuriyet, на одежде преступника также была нацистская эмблема «черное солнце», которую использовали оккультисты Третьего рейха. Кроме того, издание сообщает, что во время нападения юноша вел прямой эфир в соцсетях.

Агентство Eskisehir.Net уточнило, что камера была установлена на шлеме молодого человека и успела заснять кадры его нападения. Видео его преступлений также распространились в соцсети, отмечает агентство.

Eskisehir.Net также пишет, что юноша пытался скопировать образ одного из персонажей компьютерной игры PUBG, предположительно, под воздействием которой, он и решил устроить вооруженное нападение.